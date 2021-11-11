كشف البنك المركزي الروسي عن إطلاق نموذج أولي لعملة الروبل الرقمي، وهو شكل جديد من العملة الروسية، أوائل العام المقبل.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، الناطقة بالعربية، أن البنك المركزي الروسي سيقوم باختبار الروبل الرقمي العام المقبل، وبعد ذلك سيتخذ القرار النهائي بشأن مسألة العملة الرقمية الوطنية، مشيرة إلى أن مجلس الدوما (النواب الروسي) سيبدأ في يناير المقبل العمل على إدخال تعديلات على القوانين الروسية لإطلاق الروبل الرقمي في الاقتصاد الوطني.

يذكر أن الروبل الرقمي هو رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية، ومن المخطط أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.