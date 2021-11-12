دعاء خطاب

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كشف الفنان محمد العجيمي عن تصوير فيلم «بوعقاب» عبر صورة جمعته مع الفنان ضاري عبدالرضا، وعلق عليها قائلا: «ترقبونا في فيلم بوعقاب مع أخوي بوفلاح قريبا في السينما». وقد لاقت الصورة تفاعلا كبيرا من المتابعين الذين أعربوا عن سعادتهم بانتعاشة السينما الكويتية.



«الأنباء» تواصلت مع الفنان محمد العجيمي حيث تحدث عن الفيلم وكواليسه قائلا: الفيلم الذي يتم تصويره حاليا، وهو من نوعية الأفلام ذات الطابع كوميدي «اللايت»، موضحا انه من المتوقع الانتهاء من تصويره في نهاية الأسبوع، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين من بينهم أحمد العونان، أحمد السلمان، شهاب حاجيه، فاطمة الطباخ، شيماء سليمان، ضاري عبدالرضا، سلطان الفرج، مريهان، جمال الشطي، أسامة البلوشي، عبدالله وليد، إيمان قمبر، ياسه للكاتب محمد المحيطيب، ومعالجة درامية هيا أحمد، ويتصدى لإخراجه محمد الحملي، والمخرج المساعد نواف الحبيب والمخرج المنفذ عبدالله العيدان، والمنتج الفني أحمد الحبيب.



وعن فكرة الفيلم، قال العجيمي تدور قصته حول شخصية بوعقاب الذي حصل على مبلغ من المال عن طريق الصدفة، وانتقل من حال إلى حال ليصبح مليونيرا، وتتوالى بعدها أحداث الفيلم.



وتطرق الفيلم الى الكثير من المشكلات التي يعاني منها بعض أفراد المجتمع عن طريق إسقاطات بطابع كوميدي.



وعن سبب الاتجاه إلى الأفلام الكوميدية في الوقت الحالي، أوضح العجيمي قائلا: «تستقطب الأفلام الكوميدية شريحة كبيرة من المشاهدين ويتفاعل معاها الكثيرون عنها في الدراما التي باتت متكررة في المسلسلات، فالجمهور بطبعه يحب التنويع». ولفت العجيمي الى احتمالية أن يكون هناك جزء ثان للفيلم بفريق العمل نفسه، وشخصية بوعقاب نفسها ولكن بأحداث جديدة.



وعن دوره، قال: أجسد شخصية بوعقاب وقد قمت بتقديمها في مسلسل «بوعقاب» على 3 أجزاء، من تأليف عبدالعزيز الطوالة، وهي شخصية كوميدية وتلقائية قريبة من المشاهد لرجل كبير في السن ينتقد بحرقة ومرارة. وواصل: «بوعقاب شخص غير مثالي لكنه طيب و«فزاع» صاحب مواقف إنسانية ولا يقبل الخطأ ويعتمد على حسه الكوميدي في معالجة الأمور.



وأعرب عن سعادته بانتعاشة السينما الكويتية، متمنيا أن تصبح هذه الانتعاشة ثابتة ولا تخضع أو تتأثر بأي ظروف إنتاجية ويتحقق من خلالها توزيع على مستوى الخليج والوطن العربي واستشهد بمنصات «نتفلكس» و«شاهد» التي أصبحت تعرض الأفلام الكويتية ما يعني أن مستوى السينما في تقدم.



وعن جديده، قال: أشارك في فيلم «ممنوع السكوت» من تأليف مي العيدان ومسلسل مع عبدالعزيز الطوالة من إنتاج تلفزيون الكويت، بالإضافة الى انشغاله بقراءة عدد من النصوص.