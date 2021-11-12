

مفرح الشمري

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بعدما سلطت «الأنباء» الضوء على الحالة الصحية التي يعاني منها الفنان القدير الكوميدي فيصل بوغازي في عددها أمس وهى أمراض عدة مثل ورم بالرئة والضغط والسكر ومركب بطارية للقلب ويعيش بكلية واحدة، تمنى له الكثير من محبيه وزملاء دربه، وكان على رأسهم وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري الذي كلف إدارة مكتبه ومدير العلاقات العامة بوزارة الإعلام الزميل شامخ الرشيدي بالاتصال على الفنان القدير فيصل بوغازي للاطمئنان على صحته، مؤكدين له ان وزارة الإعلام لم ولن تنسى عطاءات اي فنان كويتي ساهم في الحركة الفنية بالبلاد، وأنه ستتم تلبية أي احتياجات يريدها خلال وضعه الصحي الحالي، طالبين منه تزويدهم بالتقارير الطبية لعمل اللازم حتى لا يتفاقم وضعه الصحي.



وبعد هذا الاتصال الجميل وجه الفنان القدير فيصل بوغازي شكره إلى وزير الإعلام والثقافة والشباب عبدالرحمن المطيري على السؤال عنه للاطمئنان على صحته، واصلا شكره لـ «الأنباء» التي سلطت الضوء على حالته الصحية ونشرت التقارير الطبية الخاصة به، مؤكدا ان «الأنباء» دائما هي جسر التواصل بين الفنانين والمسؤولين لتوصيل معاناتهم.



من جانب آخر، استغرب الفنان القدير فيصل بوغازي من اللجنة الطبية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، حيث قدم لهم التقارير الطبية التي تثبت عجزة عن الوقوف وتنقله بالكرسي المتحرك لكنهم قرروا ان إعاقته «بسيطة» على الرغم من انه يعاني من أمراض عدة مثل تركيب بطارية قلب ولديه سكر ووزن مفرط وحديد في الرجل اليسرى بالإضافة إلى انه يعيش بكلية واحدة!



وقال بوغازي لـ «الأنباء»: الظاهر ان هيئة الإعاقة يبوني أجيهم على تابوت علشان يقرروا ان إعاقتي «شديدة» الله المستعان والله يكون بعون المواطنين اللي نفس حالتي وأتمنى إعادة النظر في تقييم حالتي لأنني لا أستطيع المشي والتقارير الطبية تثبت ذلك..!



و«الأنباء» من جهتها تتمنى من المسؤولين في هيئة الإعاقة إعادة النظر في تقييم إعاقة الفنان القدير فيصل بوغازي، لأن الفنان إذا كان لديه كل هذه الأمراض وتقييمها يكون «إعاقة بسيطة» إذن ما الإعاقة الشديدة في نظرهم؟! ومنا للمسؤولين فهل من مجيب؟!