«قررت التوقف عن تمثيل أدوار الشخصيات الضعيفة بعد 1992»
توم هانكس، الممثل الأميركي، يصف تحول أدواره منذ عام 1992، نحو اختيار أدوار الشخصيات القوية.
«متحمسة بشأن مستقبلها معه»
مصادر مقربة من كيم كارديشيان، 41 سنة، تصرح بأنها تشعر بالحماس بخصوص مستقبلها المحتمل مع الممثل الأميركي بيت ديفيدسون، 27 سنة.
«الخطاب العنيف يستخدم لتخويف نواب الشعب ويصعب عملهم»
إلهان عمر، النائبة الأميركية من أصل صومالي، تعلن اعتقال الشرطة شخصا هددها وغيرها من النواب الأميركيين بالقتل عن طريق الهاتف، تبين أنه عجوز عمره 73 عاما.
«بعد السنتين الأخيرتين من الانشغال بإدارة الجائحة وحرائق الغابات، طالبني الأطفال بالبقاء في المنزل لبعض الوقت»
جافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا، يفسر غيابه لأكثر من أسبوع بعيدا عن منصبه.