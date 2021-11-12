«متحمسة بشأن مستقبلها معه»

مصادر مقربة من كيم كارديشيان، 41 سنة، تصرح بأنها تشعر بالحماس بخصوص مستقبلها المحتمل مع الممثل الأميركي بيت ديفيدسون، 27 سنة.