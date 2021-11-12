مشروع ميناء الشيخ صباح الأحمد للغاز يهدف إلى تعزيز القدرات اللوجستية وتطوير منطقة العقبة الاقتصادية

عاطف رمضان



وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقيتي منحة وقرض مع المملكة الأردنية الهاشمية، يقدم الصندوق بمقتضاها منحة مقدارها 20 مليون دولار لاستكمال مشروع إعادة تأهيل المباني القديمة واستحداث أقسام جديدة في مستشفى البشير ومشروع مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي للإسهام في خطة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، وقرض مقداره 18.2 مليون دينار، للإسهام في تمويل مشروع ميناء الشيخ صباح الأحمد للغاز الطبيعي المسال.



تم توقيع اتفاقية المنحة والقرض نيابة عن المملكة الأردنية الهاشمية، وزير التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية ناصر الشريدة، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مروان عبدالله ثنيان الغانم المدير العام. ويحقق القرض الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والذي يسعى إلى «ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة»، والهدف التاسع الخاص بإقامة بنى تحتية جيدة النوعية ومستدامة، وكذلك تحقيق الهدف السابع عشر الذي يسعى إلى «تنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة».



وفي تصريح له على هامش توقيع الاتفاقيتين، قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مروان الغانم إن الاتفاقيتين هما استكمال لالتزامات الكويت المعلنة في مؤتمر مكة المكرمة الذي عقد خلال فترة المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وتتويجا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد. وأضاف الغانم أن الاتفاقية الثانية تتويج لالتزامات الكويت في مؤتمر بروكسل للاجئين السوريين وهي التزام الكويت تجاه شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وهي تأكيد مباشر لمجلس إدارة الصندوق برئاسة رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد وتوجيهاته لتقديم كل الدعم للمملكة الأردنية الهاشمية على نحو ما تم في السنوات السابقة.



وفي الإطار ذاته، أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي في المملكة الأردنية الهاشمية ناصر الشريدة بالعلاقات الثنائية المتميزة في جميع الأصعدة بين البلدين، معربا عن شكره للكويت قيادة وشعبا لدعم الأردن والأشقاء العرب في مختلف القضايا. هذا، وتساهم المنحة بشكل مباشر في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والذي يهدف إلى الصحة الجيدة والرفاه، وكذلك تحقيق الهدف السابع عشر الذي يسعى إلى «تنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة». بينما يهدف مشروع الميناء إلى دعم الاقتصاد الوطني للأردن وتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في معالجة أزمة عدم استقرار منظومة توفير الطاقة الأولية التي تعاني منها البلاد، وذلك من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال لتوفير مصدر إضافي لتلبية الطلب الحالي والمتوقع على الغاز الطبيعي، مع تحقيق تدفق مستمر للغاز في حالة انقطاع المصادر الأخرى، وذلك بأسعار تنافسية تساعد على خفض تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية، كما يهدف إلى تعزيز القدرات اللوجستية وتطوير منطقة العقبة الاقتصادية. يتكون مشروع القرض من إعادة تأهيل رصيف ميناء الغاز الطبيعي المسال وعمل التعديلات اللازمة عليه، وبناء محطة «تغييز شاطئية» لتحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الغازية على أرض بمساحة مناسبة تم تخصيصها للمشروع ضمن ميناء العقبة، وربط المحطة بخط أنابيب لنقل الغاز إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية. وتهدف المنحة إلى الإسهام في دعم المملكة الأردنية الهاشمية في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين السوريين، إذ قام الصندوق الكويتي بالمساهمة في 3 منح سابقة نيابة عن الكويت للاستجابة لاحتياجات اللاجئين السوريين في المملكة الأردنية الهاشمية، إذ تختص هذه المنحة الرابعة بالاستجابة الصحية من حيث إعادة تأهيل مستشفى الملك المؤسس واستحداث أقسام طبية في مستشفيات أخرى.



ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار إليه القرض التاسع والعشرين الذي يقدمه الصندوق للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث سبق أن قدم الصندوق إلى الأردن 28 قرضا بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 191.6 مليون دينار، سحب منها حوالي 170.6 مليون دينار، وسدد منها حوالي 91.3 مليون دينار، أي بنسبة 55% من إجمالي المسحوب كما في تاريخ أمس 11 الجاري.