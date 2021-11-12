أعلن بنك وربة عن إطلاق حملته الصحية تحت اسم «من أجل حياة صحية أفضل»، تهدف الى دعم صحة موظفيه النفسية والجسدية والمهنية، بالتعاون مع العديد من الخبراء والمختصين، للاستفادة من خبراتهم حول هذه الأمور المتعلقة بصحة الموظفين بشكل عام.



وقال المدير التنفيذي لإدارة شراكة الأعمال للموارد البشرية وتجربة الموظفين في بنك وربة سالم الدوسري إن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار حرص إدارة البنك على إحدى أهم قيم البنك ألا وهي الاهتمام بالموظفين، والحرص على سلامة وصحة موظفيه من جميع النواحي، لافتا إلى أن الحملة ليست مرتبطة بفترة معينة أو محددة، حيث إنها تتضمن برامج توعوية ودورات تدريبية التي من شأنها زيادة الوعي، وتحسين عادات الموظفين، من أجل حياة صحية أفضل.



وأوضح الدوسري انه ومع العودة الكاملة للعمل، ارتأت إدارة بنك وربة ضرورة الاطمئنان على الصحة النفسية للموظفين من خلال مناقشتهم بشتى المواضيع التي تدعم رفع الروح المعنوية وكيفية التغلب على الحاجز النفسي والتعامل مع أي حالات مشابهة يمكن أن يتعرض لها الموظفون فيما بعد.