عادل الشنان



مساهمة في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035، قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتطبيق استخدامات مصادر الطاقة المتجددة بشتى مشاريعها لترشيد استهلاك الطاقة والمساهمة في خفض العبء الكهربائي عن الشبكة، حيث انتهت من تنفيذ 80 مبنى لتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية 7.514 ميغاواط في مواقع مختلفة بمناطق غرب عبدالله المبارك، وشرق تيماء، وجابر الأحمد وتم تسليم معظمها الى الجهات المستفيدة. وفي هذا السياق، قال نائب مدير عام المؤسسة لشؤون التخطيط والتصميم م.ناصر خريبط ان «السكنية» أخذت على عاتقها تطبيق مصادر الطاقة المتجددة بمشاريعها بنسبة إنتاج تتراوح بين 15 و20%، وجار إعداد التصاميم اللازمة لجميع المشاريع المستقبلية للمدن الإسكانية المستقبلية بقيم تقديرية تتجاوز 200 ميغاواط، وذلك تطبيقا للخطة الإنمائية للدولة وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وأضاف خريبط: تقوم المؤسسة حاليا بتصميم نظام الطاقة الشمسية لـ 96 مبنى في مدينة المطلاع بطاقة إنتاجية تقديرية تبلغ 8.248 ميغاواط، مشيدا بمهندسي قطاعي التخطيط والتصميم والتنفيذ لدورهم الكبير بتصميم وتنفيذ مثل هذه المشاريع بكوادر شبابية وطنية، مثمنا دور وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان شايع الشايع ومدير عام المؤسسة م.بدر الوقيان لدورهما الكبير وجهودهما المشكورة ودعم وتقدير الكفاءات الوطنية من أبناء المؤسسة بتوفير جميع السبل لتطوير بيئة العمل وتأهيل مهندسي المؤسسة للتطوير العمراني.