هديان: زيارة إلى منطقة الجهراء لمعالجة مشكلات النظافة

العتيبي: فك التشابك ومعالجة الظواهر السلبية بشاطئ الشويخ

بداح العنزي



أكد رئيس لجنة تقصي الحقائق بعقود النظافة والخدمات في المجلس البلدي م.عبدالسلام الرندي أهمية الزيارات الميدانية للمواقع السياحية بهدف الاطلاع على الخدمات المقدمة ومعالجة أي معوقات من شأنها الاسهام في تطوير مستوى النظافة بالتعاون مع الجهات المعنية.



وقال الرندي بعد الزيارة الميدانية التي قام بها أمس للواجهة البحرية بشاطئ الشويخ والبلاجات وما حولها بمشاركة عضو اللجنة أحمد هديان انه تم تحديد عدد من الملاحظات لأخذها بعين الاعتبار وتقديم الدعم من قبل لجنة تقصي الحقائق.



وأكد أن الجولة القادمة ستكون مفاجأة من أجل المتابعة والاطلاع على الخدمات ومدى تطورها بعد الزيارة وبيان الملاحظات، وخاصة المتعلقة بأعمال الصيانة والمتابعة لبعض المرافق، مشيرا إلى أن الجولة شهدت نشاطا كبيرا من عمال النظافة، متمنيا أن يكون هذا العمل بشكل دائم وليس خلال الزيارة الميدانية فقط، لافتا الى ان هذه الزيارات ستتبعها اجتماعات مع دعوة كل الجهات المعنية لرفع تقارير ومعرفة المقصرين، ومعالجة المعوقات للارتقاء بهذه الخدمات.



وأعرب عن شكره للجهات المعنية التي شاركت في الجولة الميدانية، وتمثلت بمدير فرع بلدية العاصمة وشركة المشروعات السياحية، مشيدا بدور الإعلام ومساهمته في إظهار الدور الحقيقي لعمل المجلس البلدي.



من جانبه، قال العضو أحمد هديان إن هناك جولات ميدانية ستقوم بها لجنة تقصي الحقائق في المجلس البلدي خاصة ان الجولة السابقة لأسواق المباركية شهدت بعض الملاحظات، حيث تم إبلاغ الجهات المعنية لتقوم بمعالجة كل السلبيات، لافتا إلى أن اللجنة رصدت بعض الملاحظات في شاطئ الشويخ وتنبيه الجهات المعنية من اجل الارتقاء للأفضل.



وبين هديان أن لجنة تقصي الحقائق ستقوم بزيارة الى منطقة الجهراء للوقوف على السلبيات ومعالجتها من قبل البلدية والجهات المعنية.



بدروه، ذكر مدير فرع بلدية العاصمة م.بدر العتيبي، أن البلدية تشرفت بزيارة لجنة تقصي الحقائق والمرافق العامة في المجلس البلدي إلى شاطئ الشويخ من أجل الاطلاع على المعوقات الموجودة، وتم الاستماع إلى التوجيهات والملاحظات خلال الزيارة، لافتا إلى التنسيق مع اللجنة لعقد اجتماع مع بعض الجهات المعنية لمعرفة الاختصاصات والمسؤوليات للجهات المختلفة.



وأشار العتيبي إلى أن الجولة شهدت تواجد إدارة النظافة وإشغالات الطرق بحضور المراقب مشاري المضيان الذي قام بجولة تعريفية للجنة تقصي الحقائق، وتدوين بعض الملاحظات المتعلقة بتنظيف شاطئ الشويخ والحرص على الاهتمام والعناية به مع ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بجائحة كورونا.



وأوضح أن أبرز الملاحظات كانت فك التشابك بين الجهات الحكومية ومعرفة اختصاص كل جهة خاصة ما يتعلق بصيانة دورات المياه الموجودة في الشاطئ ونظام المكان وتوفير الحاويات ومعالجة الظواهر السلبية.