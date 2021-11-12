كشفت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن تركيب 167 إعلان موبي لحملتها الإعلامية الخاصة التي أطلقتها بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي تحت شعار «حافظ عليها.. خلها نظيفة» لتوعية رواد البر بالمحافظة على نظافة المواقع المسموح بها لإقامة المخيمات الربيعية لموسم التخييم الذي سيبدأ خلال الفترة من 15 نوفمبر الجاري حتى 15 مارس المقبل. وأوضحت أنه تم تركيب 167 اعلان موبي في الشوارع والطرق والتقاطعات، مشيرة إلى تركيب 42 إعلان بمحافظة العاصمة، و25 بالأحمدي، و22 بمبارك الكبير، و16 بالجهراء، و23 بالفروانية فضلا عن تركيب 39 إعلانا بحولي. الجدير بالذكر أن إدارة العلاقات العامة أطلقت هذه الحملة بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي، وقامت بتركيب هذه الإعلانات لتوعية المواطنين والمقيمين بالحفاظ على نظافة البيئة البرية.