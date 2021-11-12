برعاية وحضور رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح يرافقه نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد الناصر، أقيم صباح أمس حفل ختام برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي 2، في كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة، حيث كان في استقباله لحظة وصوله آمر كلية مبارك العبدلله للقيادة والأركان المشتركة اللواء الركن طلب خليفة الفليج.



بعدها استهل الحفل بكلمة مدير برنامج تأهيل القيادات العليا للمستوى الاستراتيجي 2 العقيد الركن بحري فراس العبيد، رحب خلالها برئيس الأركان العامة، مبينا أن البرنامج يهدف إلى تطوير معرفة الضباط القادة بالسياق الإستراتيجي الوطني والإقليمي، وتعزيز القدرات التي تساعدهم على التحليل والتخطيط والتنفيذ، وفهم البيئة الإستراتيجية المحيطة، مما يعزز مساهمتهم في ترجمة رؤية الكويت 2035 وخطط التنمية الشاملة المستقبلية للكويت.



والجدير بالذكر أن الكلية على مدى 3 أسابيع استضافت نخبة من المحاضرين الزائرين أساتذة العلوم السياسية والاقتصاد والاتصال الإستراتيجي من جامعة الكويت لإثراء البرنامج أكاديميا، وشاركت أكاديمية الدفاع البريطانية ببرنامج إدارة الدفاع في السياق الأمني الأوسع الذي يعتبر من البرامج الرائدة في تعزيز معرفة إدارة الدفاع والأمن الوطني، بالإضافة إلى أكاديميين من جامعة كرانفيلد بالمملكة المتحدة لتقديم محاضرات في فن القيادة والإدارة على المستوى الإستراتيجي.



بدوره، ألقى الفريق الركن خالد الصالح كلمة هنأ من خلالها الضباط القادة على اجتيازهم البرنامج، ووجه شكره وتقديره لكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج، متمنيا لهم النجاح وأن يعود على المشاركين بالفائدة المرجوة منه، في التخطيط والتطوير على المستوى الإستراتيجي العسكري الذي يهدف الى خدمة الوطن.



وفي الختام، قام رئيس الأركان بتوزيع الشهادات على منتسبي البرنامج، وكرم العاملين على البرنامج من الجانبين الكويتي والبريطاني.