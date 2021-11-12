قال وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي إن تمرين «سند 1» يعكس القدرات الكبيرة التي اكتسبها رجال الحرس في عمليات الإنقاذ والإخلاء بما يؤهلهم لتنفيذ خطط مواجهة حالات الطوارئ بكل كفاءة ودقة.



جاء ذلك في بيان صحافي للحرس الوطني عقب تمرين مراكز قيادة العمليات والتدريب «سند 1» في معسكر الشيخ سالم العلي والذي شهد للمرة الأولى استخدام الطيران العمودي في عمليات الإنقاذ السريع سواء في العمليات العسكرية أو تقديم الدعم والإسناد لوزارات وهيئات الدولة.



وأعرب الفريق الرفاعي عن سعادته بتحقيق رؤية القيادة ممثلة في سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ونائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف وتطلعها إلى تحويل الحرس الوطني لجهاز الإسناد الأول في الدولة.



بدوره، أكد مدير التمرين اللواء الركن فالح شجاع أن مجريات التمرين أثبتت القدرة على القيام بعمليات البحث والإنقاذ السريع والإخلاء الطبي مما يقلص الجهود والمدة الزمنية خلال مواجهة حالات الطوارئ المستقبلية، وبالتالي الحفاظ على الأرواح والممتلكات.



وأشاد اللواء شجاع بالمستوى المتقدم للمشاركين باستخدام طائرات الكاراكال (شاهين) مما يجسد نجاح الخطط التدريبية التي تواكب كل ما هو جديد.