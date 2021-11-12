قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان جو المنطقة يسيطر عليه منخفض جوي تبلغ قوته (1006) مليبار، مشيرا الى ان درجة الحرارة تبلغ 26 درجة مئوية ومن المحتمل جدا أن تنخفض في الفجر وتصل إلى (17) درجة.



وأضاف: هذا المنخفض الجوي سبب هبوب رياح الكوس وهي رياح جنوبية إلى جنوبية غربية سرعتها نحو (35) كم وهناك (احتمال) كبير أن تزيد سرعة الرياح وتتعدى (40) كم /س وان يكون الجو عاصفا بعد منتصف هذه الليلة ولكن في ساعات الفجر الأولى أو بعد شروق الشمس مباشرة من المحتمل أن تخف حدة الرياح وتكون سرعتها بين (10-15) كم /س.



وزاد الخبير الفلكي عادل المرزوق بالقول: غدا الجمعة سيدور الهواء شمالا وسرعته بين (15-25) كم/س ويكون الجو مشمسا وخاليا من الغيوم والحرارة (28) درجة ويستمر هواء الشمال إلى الأحد حيث من المحتمل تتكون جبهة هوائية نتيجة لتغير اتجاه الرياح إلى رياح جنوبية شرقية (كوس مطلعي) تتشكل على أثرها الغيوم العالية والمتوقع أنها غيوم غير ممطرة والرياح سوف تكون معتدلة السرعة متقلبة الاتجاه وسوف تكون في اغلبها من بعد الاثنين المقبل شمالية غربية خفيفة السرعة قد تؤدي إلى انخفاض في درجة الحرارة والمتوقع أن تصل في الليل الى (16) درجة مئوية ويمكن تظهر فيها الملابس الشتوية في آخر الأسبوع المقبل لكن بصورة عامة يتكون مرتفع جوي تبلغ قوته (1018) مليبار يؤدي إلى هبوب رياح هادئة وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة والسماء صافية خالية من الغيوم، ولكن ليس هناك مطر حسب الظاهر.