عبدالعزيز جاسم

تعرض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لخسارة قاسية وكبيرة أمام المنتخب التشيكي مساء اليوم الخميس بسباعية دون رد في المباراة الدولية الودية التي أقيمت على ملعب اندروف في التشيك.

واكتفى لاعبو الأزرق بالدفاع طوال شوطي المباراة أمام المنافس التشيكي ، حيث لم يصلوا في الشوط الأول لمرمى الحارس التشيكي بأي كرة خطرة، واكتفى منتخبنا بصد الهجمات التشيكية لذلك لم يتمكن من الصمود كثيراً حتى جاء هدف التقدم للمنافس عن طريق انتونين باراك بعد كرة عرضية وضعها بالمرمى (26).

ولم تكن هناك أي ردة فعل تذكر بعد الهدف بل واصل الحارس خالد الرشيدي التصدي لعديد من الكرات حتى في كرة الهدف الثاني التي تمكن من خلالها من ابعاد تسديدة قوية لتصل إلى جاكوب بيشيك الذي وضعها بالمرمى (45).

وعلى الرغم من التبديلات التي قام بها المدرب كارلوس غونزاليس بدخول مبارك الفنيني ومحمد خليل وبندر بورسلي بدلاً من فواز عايض ومهدي دشتي ويوسف الرشيدي إلا ان التشيك تمكن من تسجيل 3 أهداف سريعة ليصل للهدف الخامس من تسديدة ارضية داخل منطقة الجزاء لجاكوب بيشيك (46) ورأسية من توماس سوشيك (56) وتسديدة ارضية زاحفة من البديل فيليب نوفاك (60).

وبعدها قام المدرب غونزاليس بإدخال لاعب الخبرة بدر المطوع في محاولة منه للوصول لمرمى المنافس وإيقاف المد الهجومي للتشيك وبالفعل جاءت أول تسديدة للأزرق عن طريق المطوع التي اعتلت العارضة (65).

واستمر الحال على ما هو عليه ضغط من التشيك ودفاع من الأزرق وسط تصدي الرشيدي لعدد من الكرات الخطرة حتى جاء الهدف السادس عن طريق البديل ميتيج فيدرا بعد انفراده بالمرمى (83).

وواصل "التشيكيون" استعراضهم بتسجيل الهدف السابع برأسية جان سيكورا (88)، لتتكرر معها ذات النتيجة للأزرق أمام المنتخب الألماني عام 2002.