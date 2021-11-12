وجه النائب د.محمد الحويلة سؤالا إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، عن سبب عدم صرف بدل أعمال شاقة وخطيرة للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص.



ونص السؤال على ما يلي:



يواجه العاملون الكويتيون في القطاع النفطي الخاص العديد من المشاكل من عدم تطبيق القوانين النفطية ومساواتهم بالعاملين في القطاع الحكومي وعدم صرف العديد من البدلات لهم كالأعمال الشاقة والخطيرة وبدل الطريق وبدل السكن والعلاج المجاني لهم ولأسرهم والتأمين، وكذلك عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لهم.



فهم يواجهون مخاطر عمل دائمة وآخرها ما تعرضت له مصفاة ميناء الأحمدي، وذلك يوم الاثنين 18/10/2021 نتج عنه عدد من الإصابات وحالات اختناق للعاملين نتيجة استنشاق الأدخنة ومنهم عاملون في القطاع النفطي الخاص.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- لماذا لا يصرف بدل أعمال شاقة وخطيرة للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص؟ وما أسباب عدم منحهم جميع البدلات أسوة بالعاملين في القطاع النفطي الحكومي؟



2- لماذا لم تطبق القوانين النفطية وما يترتب عليها من آثار على العاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص أسوة بالعاملين في القطاع النفطي الحكومي؟ وهل هناك مواد تطبق عليهم وأخرى لا تطبق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى ذكر هذه المواد.



3- كم عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية لصالح العاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص منذ 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع ذكر القضية وسببها والحكم الصادر فيها والإجراءات التي اتخذت بشأنها.