حكم على رجل روسي أدين بتهم الاحتيال الالكتروني وغسل الأموال لدوره في مخطط الإعلان الرقمي Methbot بالسجن 10 سنوات.

قالت وزارة العدل إنه بين شهر سبتمبر 2014 وشهر ديسمبر 2016، أبرم ألكسندر جوكوف والعديد من المتآمرين صفقات مع شبكات الإعلانات لوضع إعلانات عبر الإنترنت.

ولكن استخدموا مزرعة بوتات وخوادم مستأجرة لمحاكاة المستخدمين الذين يزورون نسخًا مخادعة من مواقع الويب مثل نيويورك تايمز ونيويورك ديلي نيوز.

لم تعرض الإعلانات أبدًا للمستخدمين البشريين. ولكن جوكوف حصد 7 ملايين دولار في عملية احتيال لتزييف حركة المرور على الإنترنت. التي أصبحت تعرف باسم Methbot على اسم شبكته الإعلانية المزيفة Media Methane، وفقًا لوزارة العدل.

قال المدعي الأميركي بريون بيس في بيان: جالسًا أمام لوحة مفاتيح الحاسب في بلغاريا وروسيا، ابتكر ونفذ بجرأة عملية احتيال إلكتروني متطورة بملايين الدولارات ضد صناعة الإعلان الرقمي. وكانت الآلاف من الشركات في الولايات المتحدة ضحايا. ودفع ذلك الشركات إلى دفع أسعار إعلانات متضخمة.

كجزء من الخطة التفصيلية، استعان جوكوف بمبرمجين وأشخاص آخرين للمساعدة في بناء البنية التحتية التي جعلت المخطط ممكنًا. وتم استخدام 1900 خادم لإنشاء ملايين المشاهدات المزيفة للإعلانات عبر الإنترنت.

كسب جوكوف 7 ملايين دولار من خلال إدارة العملية وقام بتحويل الأموال إلى البنوك الخارجية في جميع أنحاء العالم.

قالت الولايات المتحدة إن شركات مثل بيبسي والجمعيات الخيرية والمعلنين الآخرين فرضت عليهم أسعار مبالغ فيها بسبب البوتات الرقمية التي تشاهد الإعلانات.

قال ممثلو الادعاء إن جوكوف والمتآمرين المشاركين في روسيا وكازاخستان أفسدوا النظام البيئي المعقد والضعيف للإعلان عبر الإنترنت باستخدام خوادم مستأجرة في دالاس وأمستردام للتحايل على الحماية من الاحتيال ومحاكاة النشاط عبر الإنترنت لملايين الأشخاص الذين يشاهدون الإعلانات عبر الإنترنت.

اتخذ جوكوف موقفًا خلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع، مدعيًا أنه لم يضلل أي شخص أبدًا. واعتقد أنه كان يمنح الصناعة ما تريده، وهو وسيلة لزيادة حركة المرور على الموقع بتكلفة زهيدة، وإن كانت مصطنعة.

قالت السلطات إنه أشار إلى المتعاقدين على أنهم مطوروه وإلى نفسه بملك الاحتيال. وفي شهر مايو، أدانت هيئة المحلفين جوكوف بتهمة التآمر للاحتيال والتزوير الإلكتروني والتآمر لغسيل الأموال.

تم القبض على جوكوف في بلغاريا عام 2018 وتم تسليمه إلى نيويورك. وبالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 10 سنوات، حكم على جوكوف بدفع مبلغ 3.8 مليون دولار في صورة مصادرة.

