خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في الربع الأخير من العام الحالي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، غير أنها أبقت على توقعاتها بنمو قوي للطلب أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022.

وارتفع إنتاج أوبك النفطي 220 ألف برميل في أكتوبر إلى 27.45 مليون برميل.

وقالت أوبك في تقرير شهري إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب على النفط 99.49 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من 2021، بانخفاض قدره 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي.

وذكرت المنظمة أيضا أنها تتوقع نمو الطلب العالمي على الخام 4.15 مليون برميل يوميا العام القادم، دون تغير عن توقعات الشهر الماضي، وهو ما سيرفع الاستهلاك العالمي أعلى من مستويات عام 2019.

ورفعت المنظمة توقعاتها لنمو إنتاج النفط الصخري الأميركي في 2022 إلى 610 آلاف برميل من 410 آلاف في توقعات سابقة.

وخفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على نفطها في 2022 بواقع 100 ألف برميل إلى 28.70 مليون برميل.

