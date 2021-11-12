احتدمت المعارك في العديد من جبهات القتال بإثيوبيا وسط تضارب المعلومات بشأن مكاسب كل فريق، بحسب ما افادت تقارير اعلامية.

وأعلنت جبهة تحرير شعب تيغراي سيطرتها على مدن ديسي وكومبولشا وكيميسي في منطقة أمهرة، وتوعد مقاتلو الجبهة بالزحف نحو العاصمة أديس أبابا التي تبعد عن قواتهم أقل من 400 كيلومتر.

وقالت الجبهة إنها تزحف شرقا باتجاه بلدة ميلي على الطريق المؤدي إلى جيبوتي، مما يهدد بإغلاق خط إمدادات أساسي لأديس أبابا.

من جانبه، يسيطر جيش تحرير أورومو - وهو حليف للجبهة - على بعض أراضي إقليم أوروميا المحيط بالعاصمة، وفي المقابل يحتشد مقاتلو أمهرة في الإقليم لصد أي هجوم محتمل.

أما القوات الحكومية فبعضها موجود قرب إقليم تيغراي وبعضها حول العاصمة بعد إعلان حالة الطوارئ.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن مسؤول في العاصمة قوله إنه تم تجنيد أكثر من 27 ألفا و500 شاب للمساعدة في العمليات الأمنية في أديس أبابا.