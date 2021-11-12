القاهرة - ناهد إمام

أكد د.محمد معيط وزير المالية المصري، أن مصر أصبحت أكثر جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما تشهده من حراك تنموي غير مسبوق يمتد لكل القطاعات، وما توفره من فرص واعدة تفتح آفاقا رحبة لتعظيم مشاركات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، باعتباره قاطرة النمو التي تستطيع خلق المزيد من فرص العمل، لافتا إلى حرص الحكومة على تحفيز بيئة الأعمال في مصر وتبسيط ورقمنة الإجراءات بما يتسق مع جهود ميكنة الاقتصاد المصري وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير الياباني بالقاهرة نوكي ماساكي، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بالقاهرة. وأعرب الوزير عن تقديره لجهود السفير الياباني طوال فترة عمله بمصر، التي امتدت لنحو 3 سنوات، في دفع علاقات التعاون بين البلدين، مشيدا بما تحقق من إنجازات في عدة مسارات مثل مشروعات المدارس اليابانية، والجامعة اليابانية، والتعاون الحالي في تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأعرب السفير الياباني عن سعادته بما شهدته علاقات البلدين من تطورات إيجابية خلال فترة عمله، مشيرا إلى أن هناك آفاقا واسعة للعمل المشترك لتحقيق المزيد من التقدم خاصة على صعيد تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة.. وأشاد بالنهضة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية في مختلف المجالات.

ووجه السفير الياباني بالقاهرة حديثه لوزير المالية قائلا: «تجربتي لا تنسى في هذا البلد الجميل والعمل معكم أيضا، وقد كنت محظوظا برؤية مصر تتقدم بثبات وقوة جنبا إلى جنب مع تقدم علاقتنا الثنائية، ونشكركم على استجابتكم الفورية بشأن مسألة التدقيق الضريبي».

وقد بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار التنسيق المشترك لاستقبال بعثة فنية يابانية للتقييم خلال الشهر الجاري تتعلق بعدد من الجوانب ذات الصلة بهذا المشروع القومي. وأوضح السفير الياباني أن حكومة بلاده تتطلع لطرح هذا المشروع كنموذج للتعاون الناجح، خلال مؤتمر «التيكاد» المقبل في عام 2022.

وناقش الجانبان سبل تشجيع استثمارات الشركات اليابانية في مصر، واستعرض الوزير جهود تطوير وميكنة منظومتي الضرائب، التي من المستهدف الانتهاء منها في منتصف عام ٢٠٢٢، فضلا على تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» في إطار تحديث المنظومة الجمركية، ضمن جهود الدولة، للتيسير على المستثمرين ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

حضر اللقاء كل من: د.منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.