أكد رئيس اللجنة القومية الأولمبية الإيطالية جوفاني مالاغو الرغبة في تطوير التعاون مع الكويت في كافة الميادين الشبابية والرياضية وتبادل الزيارات مع الأولمبية الكويتية. وذكرت سفارة الكويت في بيان لـ «كونا» امس أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس اللجنة مع السفير الشيخ عزام مبارك الصباح عقب مباراة منتخبي إيطاليا وسويسرا في تصفيات كأس العالم.



وقال البيان ان مالاغو استعرض مع السفير عزام فرص تطوير العلاقات الرياضية مع الكويت بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية في كافة المجالات بالاستفادة من الخبرات التقنية والمهنية المتقدمة في جميع الألعاب.



وأبدى مالاغو حرصه الخاص على توطيد أشكال التعاون بين اللجنة الأولمبية الإيطالية والكويتية من خلال المبادرات والفعاليات الثنائية وتنظيم معسكرات تدريبية في إيطاليا للمنتخبات والأندية الكويتية لكل الألعاب.



من جانبه، عبر السفير عزام عن تقديره لأشكال التعاون الرياضي مع إيطاليا والاستفادة من خبراتها المتميزة الذي تجسد بنجاح في تجربة الكويت وإنجازاتها في رياضة الرماية، مؤكدا دور الرياضة الفريد كلغة عالمية تتعدى الحدود والحواجز للتواصل بين الشعوب وخاصة الشباب.