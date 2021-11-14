اختتمت الأكاديمية الأسترالية البرنامج التدريبي «آلية الإشراف على تنفيذ العقود» والذي عقد خلال الفترة من 2 - 4 نوفمبر 2021 لصالح نخبة من موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة.



ويهدف هذا البرنامج إلى تعريف المشاركين بالقانون الإداري وخصائصه ومجال تطبيقه وكذلك تعريفهم بالعقد الإداري وبيان أركانه، بالإضافة إلى تعريفهم بكيفية الصياغة القانونية في الإشراف وإدارة المناقصات والمزايدات والعقود وفقا لقانون المناقصات الجديد 49/2016.



وتركزت العناصر الرئيسية للبرنامج على التعرف على أحكام إبرام العقود وضوابط وضع الشروط والمواصفات الفنية وطرق فض المنازعات ومشكلات العقود ومظاهر الاختلاف بين العقود الإدارية والعقود المدنية والتجارية ودور الأجهزة الرقابية في إعداد وإدارة العقد الإداري وعلاقتها بالجهاز الإداري.



واعتمد البرنامج على منهج تدريب استشاري جمع بين تبادل الفكر والخبرة بين المشاركين والمدرب من جانب ومتطلبات العمل الفعلي وما يحتاج إليه من توافر أدوات عمل فعلية يطبقها المشاركون في نهاية البرامج من ناحية أخرى.