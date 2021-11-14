انطلاقا من حرصه على الاهتمام بكافة شرائح المجتمع ودعم المشاريع الصغيرة، قام بنك برقان بالتعاون مع «كافيه 312»، المقهى الأول من نوعه في الكويت والذي يدار بالكامل من قبل ذوي الإعاقة، لتقديم قهوة مجانية لجميع عملائه.



ومن خلال هذه الحملة، أتيحت الفرصة لعملاء بنك برقان للاستمتاع بأي من مشروبات القهوة التي يقدمها كافيه 312. بالإضافة إلى ذلك، قام البنك بتقديم هدية مجانية لعملائه وموظفين المقهى، الواقع في مجمع دلال في منطقة السالمية.



ويأتي تعاون بنك برقان مع كافيه 312 دعما لأهداف برنامجه للمسؤولية الاجتماعية، والذي يحرص من خلاله على تمكين فئة ذوي الإعاقة ومساندة كل المبادرات التي تمهد الطريق أمامهم للانخراط في المجتمع، وتساعد على تنمية قدراتهم، وتدفعهم نحو الحصول على حياة مهنية مثمرة ليكونوا أفرادا فاعلين في المجتمع ولكسر الصورة النمطية حول قدراتهم.



الجدير بالذكر أن بنك برقان يولي اهتماما خاصا لذوي الإعاقة ويضع نصب عينيه توفير تجربة مصرفية مميزة لهم. وبالإسناد إلى ذلك، عمل البنك على تجهيز عدد من الأفرع في مواقع استراتيجية بتسهيلات تتيح للعملاء من هذه الشريحة إجراء معاملاتهم المصرفية بفاعلية وسلاسة منذ لحظة وصولهم إلى الفرع، كتدريب فريق كامل على التعامل والتواصل بلغة الإشارة، وتوفير كشوفات الحساب بلغة «بريل» لتسهيل اطلاعهم على تعاملاتهم البنكية، مع وضع أجهزة سحب آلي مزودة بتقنية التوجيه الصوتي لتنفيذ معاملاتهم بخصوصية تامة. ذلك إلى جانب تخصيص مواقف سيارات لهم وتجهيز المدخل بمنحدر يسهل حركة الكراسي المتحركة.