محمد الجلاهمة



كشفت الاحصائية الاسبوعية الصادرة عن قطاع الامن العام والذي يرأسه اللواء فراج الزعبي خلال الفترة من 6/11/2021 حتى 12/11/2021 عن إحالة 71 قضية مخدرات وخمور الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بواقع 62 قضية مخدرات و9 قضايا خمور وضبط في الحملات التي بلغت 256 نقطة تفتيش في محافظات الكويت الست عن ضبط 309 مخالفين بواقع 250 منتهي اقامة و59 متغيبا وتعامل القطاع مع 710 حادثا مروريا وضبط 16 مطلوبا جنائيا احيلوا الى ادارة التنفيذ، كما جرى ضبط 80 مركبة مطلوبة.



وأكد القطاع وبحسب بيان صادر عن العلاقات العامة والاعلام الامني ان الحملات الامنية والمرورية مستمرة على كل المحافظات وعلى مدار 24 ساعة لحماية مرتادي الطرق والحفاظ على الارواح والممتلكات العامة والخاصة وضبط المستهترين والمخالفين والتصدي للظواهر السلبية مثل قيادة الاحداث دون السن القانونية للمركبات، مهيبة بالجميع الى التعاون مع رجال الامن والإبلاغ الفوري عن أي ظاهرة تمثل مخالفة للقانون، مطالبة بضرورة احترام القانون لتحقيق الأمن والأمان.