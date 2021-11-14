سعود عبدالعزيز



واصل قطاع المرور حملاته الاسبوعية لملاحقة مخالفي قانون المرور، واسفرت الحملات التي امتدت من 6 الجاري حتى الجمعة 12 منه، عن ضبط 187 حدثا لقيادة اغلبيتهم مركبات ذويهم من دون رخصة سوق، كما تم تحرير 24358 مخالفة متنوعة واحالة 80 مخالفا الى نظارة المرور على خلفية مخالفات جسيمة، كما جرت إحالة 10 مركبات الى كراج الحجز، وضبط في هذه الحملات 22 مركبة مطلوبة و14 شخصا مطلوبين على ذمة قضايا او للتحقيق واحالة قضيتين الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.



من جهة اخرى، رعت الادارة العامة للمرور استعراضا حرا للمركبات في حلبة الشيخ باسل الصباح، وذكرت في بيان صحافي ان رعاية المرور للاستعراض تمت يوم الجمعة الماضي من الساعة 3.30 عصرا حتى 11 مساء.