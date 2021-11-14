محمد الجلاهمة



أسفر حادث تصادم مركبة بعمود إنارة وانقلابها صباح امس عن وفاة مواطن. وقال مصدر أمني ان بلاغا عن حادث مروري في منطقة العقلية، وعلى الفور تم الإيعاز الى مركز إطفاء المنقف بالانتقال إلى موقع الحادث وعند وصول الفرقة قامت باستخدام المعدات الهيدروليكية لإخراج قائد المركبة، وتبين انه مواطن متوفى جراء شدة الحادث، وتم تسليمه الى الأدلة الجنائية، من جهة أخرى، أصيب مواطن اثر انفجار ناتج عن تسرب غاز إلى داخل ديوانية في منطقة جابر الأحمد. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن مواطنا نقل إلى المستشفى بعد إصابته في حادث انفجار ناتج عن تسرب غاز الطبخ في منزل بمنطقة جابر الأحمد مساء امس الاول. وأوضحت الإدارة أن فرقة إطفاء مركز السور توجهت الى موقع الحادث ‏وتبين ان الانفجار وقع في ديوانية المنزل وقامت الفرقة بعمل التهوية اللازمة وتأمين الموقع.