سقط عدد من الضحايا امس جراء انفجار قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة في حافلة صغيرة بمنطقة ذات أغلبية شيعية في العاصمة الأفغانية كابول، حسبما قال مسؤول من حركة «طالبان» وسكان محليون. وذكر مسؤول «طالبان»، الذي رفض عدم ذكر اسمه، لوكالة «رويترز» أن ما لا يقل عن 6 أشخاص قتلوا، في حين أصيب أكثر من 7 آخرين جراء الانفجار الذي وقع في منطقة داشت برشي في غرب كابول.



من جهة أخرى، أمرت «لجنة التطهير في إمارة أفغانستان الإسلامية» التابعة لطالبان بحظر العمليات العسكرية والمحاكم التعسفية، محذرة من أن هؤلاء المسؤولين، ستتم إحالتهم الى العدالة، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء. وتهدف هذه اللجنة إلى تطهير شكل طالبان وتحديد هويات هؤلاء الذين يسيئون معاملة الناس ولا يلتزمون بالقواعد. وأكدت اللجنة المعنية أن السلوك الجيد لمقاتلي طالبان، أمر حيوي، مضيفة أن العشرات من هؤلاء الذين أساءوا معاملة الناس تعرضوا للعقاب، محذرة من أن هؤلاء، ممن ينتحلون صفة منتسبي طالبان ويزعجون الناس، سيتم تحديد هوياتهم ومعاقبتهم.



كما حظرت أيضا المحاكم التعسفية، في مختلف أنحاء البلاد وأمرت منتسبي طالبان باتخاذ إجراء ضد من يفعلون ذلك.



وحذرت أيضا من أنه لن يتم السماح لأحد بالإساءة أو ضرب أفراد الأمن السابقين وستتم إحالة الجناة إلى العدالة.



إلى ذلك، قالت الشرطة الباكستانية إن اثنين من أفرادها قتلا وأصيب 6 في هجومين بشمال البلاد قرب أفغانستان، في الوقت الذي وافقت فيه حركة «طالبان» المحلية على وقف لإطلاق النار يستمر شهرا بعد محادثات مع الحكومة.