استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة أمس وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» في بيان أمس أنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وسبل تعزيز أطر التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين ويعود بالخير على شعبيهما.



كما استعرض الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وقيادتهما والحرص على تعزيز وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.



وعبر عن تمنياته لسلطنة عمان دوام التقدم والازدهار تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد.



من جانبه أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين، ووجه التهنئة إلى نظيره الإماراتي، بمناسبة اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» عام 2023.



من جانب آخر، استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف.



وتم خلال اللقاء - الذي عقد في دبي امس - بحث مسيرة العمل الخليجي المشترك وجهود تعزيزها وتنميتها بما يلبي تطلعات قادة دول المجلس ويعود بالخير والرخاء على شعوبها. كما تناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وذكرت وكالة «وام» أن اللقاء تناول مسيرة العمل الخليجي المشترك وجهود تعزيزها وتنميتها بما يلبي تطلعات قادة دول المجلس ويعود بالخير والرخاء على شعوبها.



وأشاد وزير الخارجية الاماراتي أشاد بالجهود التي يبذلها د.الحجرف لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.



من جانبه، توجه د.نايف الحجرف بالتهنئة إلى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بمناسبة اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» عام 2023



وفي سياق متصل، استقبل الشيخ عبدالله بن زايد، بريت ماكغورك منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وروبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص لإيران.



وبحث وزير الخارجية الاماراتي، بحسب ما افادت وكالة «وام»، مع المسؤولين الأميركيين العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتنمية التعاون المشترك في المجالات كافة بما يخدم المصالح للمشتركة للبلدين. كما ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد خلال اللقاء على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الراسخة بين الإمارات والولايات المتحدة والحرص المستمر على تطويرها وتنمية آفاق التعاون في المجالات كافة، مشيرا إلى العمل المشترك بين البلدين من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.



كذلك، استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على حدة وزيري خارجية موريتانيا إسماعيل ولد الشيخ أحمد،، وسلوفاكيا إيفان كورتشوك.



وتم خلال هذين اللقاءين، حسبما افادت «وام»، بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك. كما جرى استعراض مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الإمارات وكل من موريتانيا وسلوفاكيا.