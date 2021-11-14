اندلعت حرائق كبيرة التهمت مساحات واسعة من البساتين المزروعة بأشجار الحمضيات وبعض الغابات في محافظتي حمص واللاذقية، ما استدعى الاستعانة بحوامات الجيش لإطفائها.



وقالت جريدة الوطن المحلية إن حريقا ضخما اندلع بين الأراضي الزراعية امتد بين بطرة وبستان الباشا في ريف جبلة بمحافظة اللاذقية الساحلية.



من جهته، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الحرائق في ريف مدينة جبلة على الساحل نشبت في قرى ومناطق «وادي كنكارو، قصابين، البودي، جسر العقيبة، القلايع، قرب المتحلق في التضامن، بستان الباشا». وذكر انها أدت إلى تضرر مساحات واسعة من البساتين والغابات، مشيرا إلى ان وجود رياح قوية ساعدت في سرعة انتشار النيران.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» إن عناصر وحدة الإطفاء وشعبة الحراج في جبلة عدة حرائق اندلعت في جبلة، فيما استعانت بالطيران المروحي للجيش للمساعدة في إخماد حريق قرية بستان الباشا الذي أتى على نحو 50 دونما من أشجار الحمضيات.



وفي السياق، ذكرت «سانا» أن فرق الإطفاء عملت أيضا على إخماد حريق واسع اندلع بالأراضي الحراجية والزراعية بين بلدتي عمار الحصن والزويتينة بريف حمص الغربي.



يذكر ان حرائق الغابات والاحراج قد كثرت في السنوات الأخيرة في ظاهرة يعزوها محللون إلى التغير المناخي، حيث تأخرت مواسم الأمطار لهذا العام، كما في الأعوام السابقة، إضافة إلى انخفاض كميات الهطولات، وسط تحذيرات من تزايد حدة الجفاف.