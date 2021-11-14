تمكن فريق العمومي لألعاب القوى بنادي الكويت أمس من الفوز بلقب «سباق الطريق» لألعاب القوى التي ينظمها اتحاد اللعبة فيما حل نادي القادسية في المركز الثاني وخيطان ثالثا، وذلك ضمن مسابقات اليوم الثاني للبطولة العامة.



فيما تمكن الساحل من الفوز بالمركز الأول بمنافسات فئة الأشبال للفرق ضمن البطولة ذاتها، والتي اقيمت على الطريق المحاذية لستاد جابر الأحمد الدولي متقدما على نادي الجهراء الذي حل بالمركز الثاني، بينما ذهب المركز الثالث لفريق نادي كاظمة.



وعلى صعيد منافسات الفردي لفئة الشباب، تمكن لاعب نادي القادسية أحمد المانع من تحقيق المركز الأول متقدما على لاعب نادي الكويت بدر محمد الذي حصل على المركز الثاني فيما نال زميله حسين محمد من نادي الكويت المركز الثالث.



وأسفرت منافسات الفردي لسباق فئة الأشبال عن فوز لاعب نادي الساحل عمر عبدالحميد بالمركز الأول متقدما على لاعب نادي الكويت منصور الفارس الذي جاء ثانيا، فيما حل لاعب نادي كاظمة عبداللطيف فيصل في المركز الثالث.



وستختتم البطولة اليوم بإقامة منافسات السباق الطويل للسيدات.