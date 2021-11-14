روجت المطربة أنغام لأغنيتها الجديدة "هتشتاقوا" معلنة طرحها قريبا.

ونشرت أنغام عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيديو دعائي تشويقي للأغنية ، وكتبت قائلة "هتشتاقوا.. قريبا".

يشار إلى أن الأغنية من كلمات عمرو يحيى، وتوزيع عمرو الخضري، وألحان مصطفى العسال.

وكانت أنغام قالت في تصريحات تلفزيونية سابقة إن الأغنية جميلة، وجديدة عليها، وكلماتها مكتوبة بشكل رائع، واللحن جديد لأنها "شعبية".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة أنغام أغنية "ونفضل نرقص"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام، إخراج عادل جمال ، وطرحتها عبر قناتها على يوتيوب .