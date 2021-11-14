وقال هايو تسيب، رئيس قسم الوقاية بمعهد "لايبنيتس": الألماني لأبحاث الوقاية وعلم الأوبئة في ولاية بريمن: "الجرعات التعزيزية ترفع مستوى الحماية المناعية الخاصة باللقاح من جديد بشكل واضح".

وأضاف أنه ثبت وفقا لبيانات موجودة، أن الحماية من التعرض لمسار مرضي خطير عند الإصابة بالفيروس تزيد عند تلقي الجرعات التعزيزية بشكل أكبر عمّا هي عليه بعد تلقي الجرعة الثانية فقط من اللقاح".

ومن جانبها أشارت فيولا بريزيمان من معهد "ماكس-بلانك" الألماني للحركية وضبط الذات في مدينة جوتينجن إلى اسرائيل، وأوضحت أن الأخيرة نجحت في الصيف في وقف موجة تفشي كورونا مع وجود معدل تلقيح مشابه لما هو عليه في ألمانيا، وذلك من خلال منح 50% تقريبا من الأشخاص هناك جرعة تعزيزية ضد الفيروس.