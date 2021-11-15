استقبل البنك الأهلي المتحد الدفعة الخامسة من الموظفين الجدد لعام 2021، ضمن استراتيجية البنك التي تسعى لاستقطاب أفضل العناصر من الشباب حديثي التخرج، لتعزيز ثروته البشرية التي يعتبرها أحد أهم عوامل تفرده ونجاحه المستمر، وفي هذا الصدد قام البنك بتقديم برامجه التعريفية المتكاملة بهدف تمكين هؤلاء المعينين الجدد من التعرف على نظم العمل بالبنك والتعرف على طبيعة عمل مختلف إدارات البنك، والدور الذي تقوم به، فضلا عن تدريبهم على مهارات خدمة العملاء وتقديم شرح مفصل عن المنتجات والخدمات المتميزة التي يقدمها البنك لعملائه، والتعريف بأسس وقواعد النظام المصرفي المطابق للشريعة الإسلامية.

وبهذه المناسبة، أفاد مدير عام الموارد البشرية في البنك نقيب أمين بأن توفير التدريب والإعداد المهني الجيد الذي يتاح لفريق العمل من الموظفين الجدد بالبنك، هو أحد عوامل تفرد بيئة العمل في البنك الأهلي المتحد والتي تجعلها الأكثر جذبا للخريجين الجدد الذين يرغبون في العمل ضمن منظومة فريدة تساعدهم على تنمية مهاراتهم وتحقيق طموحاتهم المهنية.