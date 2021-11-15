أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها المالية المرحلية للفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2021، حيث حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 216 مليون دينار، ما يعادل 146 فلسا لكل سهم، عن الربع الثالث من 2021، مسجلة قفزة بنسبة 6173% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وقالت الشركة، في بيان صحافي، إنها حققت صافي أرباح بمقدار 225 مليون دينار، أي ما يعادل 151 فلسا لكل سهم، عن فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، مسجلة قفزة بنسبة 7428% مقارنة بالفترة نفسها من 2020. وبلغت الإيرادات التشغيلية بلغت 17.8 مليون دينار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2021، ما يعادل زيادة بنسبة 77% مقارنة بالفترة نفسها من 2020، وقد بلغ إجمالي الأصول 700 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2021. في هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي للشركة فيصل سلطان «شهد الربع الثالث من 2021 تقدما اضافيا نحو بيئة أعمال ما بعد جائحة كورونا، كما تم رفع المزيد من القيود الصحية. وكان لهذا الاستمرار في التعافي الاقتصادي أثر ايجابي على النتائج التشغيلية للشركة للربع الثالث، وستواصل إدارة الشركة تنفيذ استراتيجيات مرنة من أجل تعظيم القيمة لمساهمي الشركة».



وأضاف سلطان «لقد انعكست صفقة غير متكررة قامت بها شركة زميلة للشركة الوطنية العقارية، وهي شركة أجيليتي للمخازن العمومية، على نتائج الشركة الوطنية العقارية للربع الثالث، حيث قامت أجيليتي ببيع حصة ملكيتها بالكامل في جلوبال انتجريتد لوجيستكس إلى شركة «دي اس في بانالبينا» مقابل مبلغ قدره نحو 1.5 مليار دينار، ونتج عن ذلك ربح بعد الضرائب بمبلغ 897 مليون دينار، تم تسلم مقابل البيع في شكل تخصيص عدد 19.304.348 سهما في شركة دي اس في بانالبينا».



وتابع بالقول «ستواصل الشركة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وضعها النقدي من خلال تخفيض مستوى ديونها إلى أقل من 100 مليون دينار وتقليل المطلوبات والمصاريف إلى الحد الأدنى».