

مفرح الشمري

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استيقظ أهل الكويت صباح أمس على جدارية جميلة للإعلامية القديرة ماما أنيسة وذلك في نفق طريق الدائري الأول وهو أحد مشاريع الجسور والأنفاق في شبكة الطرق بالبلاد التي تقوم وزارة الاشغال بتنفيذها، الأمر الذي أسعدهم، لأنها من الشخصيات المحببة لأهل الكويت وهي بمنزلة «أم الكويت» كما كتب على هذه الجدارية.



ماما أنيسة لا يختلف على حبها اثنان فهي «تستاهل» كل هذا الحب والشكر والتقدير لعطاءاتها الكثيرة وإنجازاتها الإعلامية، خصوصا في برامج الأطفال التي تعتبر هي رائدة التقديم فيها بدول مجلس التعاون الخليجي، فالشكر كل الشكر لمن قام بتنفيذ هذه الجدارية الجميلة لإنسانة الكل يحترمها ويقدر مشوارها الإعلامي الطويل، ومثل هذه الجداريات التي تذكرنا بشخصيات ساهمت في رفعة الكويت بمختلف المجالات لابد من زيادتها في البلاد حتى يتعرف عليها الجيل الحالي.



«الأنباء» هاتفت الإعلامية القديرة ماما أنيسة بعد انتشار خبر جداريتها في السوشيال ميديا، فقالت: «الحمدالله على محبة الناس، وأهل الكويت محبتهم في قلبي كبيرة، وألف شكر لمن نفذها، والله يحفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها من كل مكروه».