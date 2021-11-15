القاهرة - سامي عبدالفتاح



في مسارين متوازيين، تسير استعدادات المنتخب المصري لمقابلة نظيره الغابوني غدا في ختام التصفيات الأفريقية لدور المجموعات لكأس العالم بقطر، وفي الوقت نفسه تواصل جميع فرق الدوري الممتاز استعداداتها لانطلاق الجولة الرابعة الخميس المقبل، أي بفارق 48 ساعة فقط عن مباراة المنتخب وهي الجولة التي ستجرى على يومين، علما أن مباريات الجمعة ستكون نارية، اذ يلعب الأهلي مع المقاولون العرب والزمالك مع الإسماعيلي، وبيراميدز مع المصري وإنبي مع سموحة وطلائع الجيش مع المحلة.



وفي معسكر «الفراعنة»، يدرس المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، توظيف محمد مجدي أفشة في مركز جديد بالمنتخب خلال الفترة المقبلة، حيث يفكر في الدفع به في مركز الجناح الأيمن بديلا لمحمد صلاح مع توظيف جديد أيضا للفرعون الصغير، وذلك في ظل وجود تفكير كبير لدى الجهاز الفني لتحقيق فوز جيد على الغابون لتعويض الأداء المحبط أمام أنغولا الجمعة الماضية، وأيضا لمواصلة السعي للدخول بين منتخبات التصنيف الأول، قبل إجراء قرعة التصفية النهائية في 18 ديسمبر والتي تضم المنتخبات الـ 10 الفائزة بصدارة مجموعاتها، حيث تبدو فرصة المنتخب المصري في دخول التصنيف الأول صعبة نسبيا بعد التعادل مع أنغولا، إذ يسبق «الفراعنة» منتخبات السنغال وتونس والمغرب والجزائر ونيجيريا.



وليس أمام كيروش ولاعبيه، إلا تحقيق فوز جيد على الغابون في الجولة الأخيرة، وفي الوقت نفسه ان يطيح منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) بنيجيريا من التصفيات، حيث سيلتقي المنتخبان في الجولة الأخيرة، والفارق بينهما نقطتان فقط لنسور نيجيريا.