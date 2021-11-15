القاهرة - خديجة حمودة



وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بخروج كل تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه، وذلك من النواحي الهندسية والأثرية، فضلا عن استخدام التكنولوجيا الحديثة في تأمين المتحف، وتطبيق أفضل الأساليب والتقنيات العصرية في العرض المتحفي، بالإضافة إلى رفع كفاءة المباني والطرق المحيطة بالمتحف من كافة الاتجاهات بما يساعد على إبراز عظمة وتفرد الحضارة المصرية القديمة واستغلال الموقع المميز للمتحف بإطلالته على منطقة الأهرامات وقطعه الأثرية المميزة، بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم، ويساهم في جعله واجهة للحضارة المصرية، وعلى النحو الذي يعكس المكانة اللائقة بمصر على مستوى العالم.



جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده الرئيس السيسي امس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، بحضور د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.خالد العناني وزير السياحة والآثار، ود.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروع المتحف المصري الكبير، ود.مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، ود.الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن وزير السياحة والآثار د.خالد العناني استعرض خلال الاجتماع آخر الاستعدادات لتنظيم الفاعلية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر، والتي ستشهد الكشف عن «طريق الكباش»، حيث وجه الرئيس السيسي بالعمل على أن تخرج هذه الاحتفالية في أبهى صورة بما يعكس التنوع الذي تتسم به محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل.