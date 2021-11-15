بيروت ـ أحمد منصور



أكد نائب تكتل لبنان القوي ماريو عون انه ليس هناك من تطورات جديدة على صعيد حلحلة الحكومة، ولم يحصل أي تغيير معين في هذا الخصوص، معتبرا ان الأمور مازالت على حالها، وراوح مكانك، ورأى انه لا يمكننا ان نتهم أحدا في موضوع التعطيل، فنحن نعلم كيف بدأ تعطيل عمل الحكومة، ومازالت الأسباب نفسها مستمرة، وهي مرتبطة بموضوع يتعلق برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يتمنى ان يستقيل وزير الاعلام جورج قرداحي ويتحمل مسؤولياته وتكون بداية الحلحلة للازمة، لكن يبدو ان الوزير قرداحي ومن يمثل لم يعطوه الضوء الأخضر بهذا الاتجاه، وهذا يؤكد انه طالما العلة الرئيسية لم تعالج، فهذا يعني انه لم يحل موضوع عودة الحكومة إلى اجتماعاتها. وقال عون، في تصريح لـ «الأنباء» ردا على سؤال عن استقالة الحكومة في حال لم يستقل قرداحي: اعتقد انه في حال استقالة الحكومة نكون اتجهنا نحو الفراغ التام، وهذا يمكن ان يؤدي إلى فراغ في كل مواقع الدولة، ويعتبر انهيارا كاملا وسياسيا للبلد، لذلك اعتقد ان استقالة الحكومة غير واردة، لاسيما ان جميع الفرقاء «مبسوطين» بالوضع الذي نحن فيه حاليا، آملا ان تتم معالجة هذا الأمر في القريب العاجل، لأننا لا يمكننا ان نتحمل مثل هذه الأوضاع. وفي موضوع الانتخابات، أكد على أهمية اجراء الانتخابات، لأنها العنصر الوحيد الذي يحدث تغييرا في لبنان، ولكن يبدو ان الاتجاهات الحاصلة اليوم، لا تبشر بالخير، وان عملية تأجيل الانتخابات واردة.