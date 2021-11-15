القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران ومجدي عبدالرحمن



أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر الإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري كوفي فاكس، المضاد لفيروس كورونا، أنه سيكون هناك لقاح ثان مصري من إنتاج ومشاركة علماء وشركات مصرية. وأشار الوزير خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). إلي أنه سيتم إطلاق اللقاح المصري الثاني خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الشركات الوطنية.



من جانبه، قال د.تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية: إننا نحتفي بقدرة الدولة المصرية لإنتاج اللقاح المصري كوفي فاكس. وأكد «عصام» أنه كان هناك إصرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي على إنتاج لقاح مصري باستخدام تكنولوجيا متطورة لأول مرة، مؤكدا أن الدولة لديها القدرة على إنتاج تكنولوجيا خاصة باللقاح، وذلك بدعم من القيادة السياسية. إلى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر بشأن تطبيق نظام الامتحانات المجمعة لتقييم طلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي 2021/2022.



وشددت على أنه سيتم إجراء امتحانات الفصليين الدراسيين لطلاب صفوف النقل خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022، وفق أدوات التقييم المتبعة سنويا بحيث تكون بأسئلة منفصلة لكل مادة على حدة، دون تطبيق الاختبارات المجمعة في التقييم.



في سياق آخر، وافق مجلس النواب المصري، امس، على المادة التاسعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، والتي تلزم الحكومة بتخصيص نسب مالية للصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.