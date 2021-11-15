أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة ناقلات النفط الكويتية قررت اصدار امر تغييري بقيمة 6.8 ملايين دولار على قيمة عقد ممارسة تسفين وصيانة وإصلاح ناقلات النفط التابعة للشركة مع شركة الاحواض الجافة دبي وذلك لتمديد العقد لمدة 6 أشهر ولحين الانتهاء من إجراءات طرح الممارسة البديلة.



على صعيد آخر، قالت المصادر ان شركة البترول الوطنية الكويتية حصلت موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية مجموعات مناقصة عقد الخدمات الإدارية والبريدية للشركة بمبلغ اجمالي قدره 13 مليون دينار.



وفي التفاصيل، قالت المصادر ان المجموعة الأولى من العقد تمت ترسيتها بقيمة 3.3 ملايين دينار والمجموعة الثانية بقيمة 3.7 ملايين دينار والمجموعة الثالثة بقيمة 5.9 ملايين دينار.



من جهة ثانية، قررت «البترول الوطنية» ترسية عقد خدمات مرافق التسويق المحلي على شركة فنيسكو العالمية للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 9.8 ملايين دينار.



وبالتالي، فإن اجمالي العقود التي تمت ترسيتها في شركة البترول الوطنية الكويتية يبلغ 22.8 مليون دينار.