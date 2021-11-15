عبدالكريم العبدالله



أكد مدير منطقة الفروانية الصحية د.محمد الرشيدي أن معدلات مرض السكر في الكويت مرتفعة ما يستدعي إجراء المسوحات بشكل دوري للكشف عن المرض مبكرا، داعيا الجميع الى اتباع شعار يوم السكر «سكرك مضبوط» للوقاية من المرض. جاء هذا في تصريح له على هامش احتفال مركز خيطان الجنوبي بيوم السكر تحت شعار «سكرك مضبوط».



بدوره، قال رئيس الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الفروانية الصحية د.حسين المطيري ان الاحتفال بيوم السكر العالمي بمركز خيطان الجنوبي بعنوان «سكرك مضبوط» يهدف إلى التوعية عن مرض السكر والكشف المبكر عنه وضرورة اتباع سبل الوقاية منه وتغيير نمط الحياة لمن هم معرضين للإصابة بالنوع الثاني نتيجة زيادة الوزن والسمنة والتاريخ العائلي وتجنب مضاعفات السكر المعروفة.



وبين د.المطيري أن جميع المراكز الصحية في منطقة الفروانية تضم عيادات سكر توفر المتابعة الدورية لمرضى السكر من علاج وتوعية وفحوصات، مشيرا إلى انه تم تدريب أطباء عيادات السكر على أحدث البروتوكولات لعلاج السكر، فضلا عن إقامة ورشة عمل لتدريب الأطباء على الكشف على اعتلالات شبكية العين وطرق التعامل معها، وكشف عن التوسع في افتتاح عيادات القدم السكري في المراكز الصحية في القريب لاستكمال الخدمات المقدمة لمريض السكر. من ناحيتها، قالت رئيسة مركز خيطان الجنوبي الصحية د.إسراء بورسلي إن نسبة الإصابة بمرض السكري في الكويت حسب آخر الدراسات تراوحت بين 20 و23% مما حدا بنا إلى القيام بحملات توعوية في المراكز الصحية لتوعيتهم بكيفية الوقاية من مرض السكر.