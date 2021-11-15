أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن مخطط مراحل التوزيع للضاحية الأولى بمشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني، والذي يحتوي على 6 توزيعات بإجمالي 838 قسيمة، بمساحة 400 متر مربع للقسيمة الواحدة للسنة المالية 2020/2021.



وقالت المؤسسة في بيان صحافي، إنه سيتم استكمال توزيع المتبقي من الضاحية الأولى 1711 قسيمة بداية السنة المالية 2022/2023 على مراحل سيتم الإعلان عنها لاحقا.



وأضافت أن الضاحية الأولى تقع في بداية حدود المشروع وعلى طريق الدائري السادس، وتحتوي على خدمات حكومية متكاملة لتغطية حاجات المواطنين القاطنين فيها.



وأشارت المؤسسة إلى استمرارها في استقبال المواطنين الراغبين في التخصيص على قسائم مدينة جنوب سعد العبدالله والمقيدة طلباتهم حتى ديسمبر 2000 وذلك عبر المنصة الإلكترونية للمؤسسة.