أطلق بنك الكويت الوطني حملة توعوية بالتعاون مع قوة الإطفاء العام بالتزامن مع انطلاق موسم البر، وذلك بهدف حماية مرتادي البر والمخيمات البرية وتعزيز الوعي تجاه الحوادث الناجمة عنها. وتستمر الحملة طوال موسم البر، حيث تقوم بزيارة المخيمات في مناطق مختلفة في الكويت.



ويشارك في الحملة فريق من قوة الإطفاء العام ومتطوعو بنك الكويت الوطني الذين سيقومون بزيارات إلى المخيمات البرية لتوزيع حقيبة متكاملة تتضمن إسعافات أولية ومطفأة حرائق وأجهزة لإنذار الحريق. وإلى جانب الزيارات الميدانية، تتضمن الحملة كذلك توعية اجتماعية عبر قنوات التواصل الاجتماعي من خلال مجموعة من الرسائل المصورة والنصائح التي سيقدمها فريق قوة الإطفاء حول الوقاية من الحرائق وحوادث الاختناق والسلامة العامة، والمحافظة على نظافة العامة.



وقال مدير أول في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني، طلال التركي، إن الحملة غير المسبوقة تأتي بالتعاون مع قوة الإطفاء العام لحماية مرتادي البر والوقاية من الحوادث والحرائق في موسم البر. ولطالما كان الوطني من رواد المبادرات التي تواكب موسم البر، وحملتنا هذا العام هدفها ليس فقط حماية المخيمات بل سلامة المرتادين للمخيمات وأمانهم.