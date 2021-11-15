بشرى شعبان



نظمت إدارة الخدمات العامة بقطاع الشؤون المالية والإدارية بالتعاون مع قطاع الرعاية الاجتماعية في «الشؤون» ومشاركة العديد من الجهات الخارجية المعنية بمرضى السكري، أمس احتفالا باليوم العالمي للسكري، برعاية وكيل الوزارة عبدالعزيز شعيب الذي أناب عنه بالحضور الوكيل المساعد لقطاع الرعاية مسلم السبيعي. وفي البداية، أكد مسلم السبيعي أن الخدمات اللوجستية المتنقلة للمسنين جاهزة سواء من ناحية الفرق أو المركبات أو الطواقم الطبية وحصر الأسر المستفيدة، وبانتظار تعليمات مجلس الوزراء للعودة، لافتا الى تطوير الخدمات الطبية للمسنين في المحافظات المختلفة، علاوة على تجهيز وتأثيث مبنى نادي المسنين في حولي الذي سيرى النور قريبا، كاشفا عن رفع مذكرة بشأن عودة الخدمات والمركز الطبي لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع هيئة الإعاقة بهذا الشأن. أما فيما يتعلق بجديد مبنى الأحداث، فأشار إلى أن «الشؤون» لم تتسلم حتى الآن المبنى من «الأشغال»، وهناك تنسيق بشأن تسلمه.