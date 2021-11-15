حصل 5 طلبة من كلية الهندسة لدى الكلية الأسترالية في الكويت على المركزين الأول والثاني في مسابقة التحول الرقمي «الهاكاثون» 2021، والتي نظمتها وزارة النفط في الفترة من 26 أبريل إلى 30 مايو 2021.



جمعت المسابقة العديد من الطلبة والخريجين الجدد من مختلف جامعات الكويت، بالإضافة إلى موظفي وزارة النفط للتنافس في تطوير تطبيقات يمكن إضافتها إلى منصة «أغورا»، وهي منصة شاملة وآمنة وقابلة للتطوير، حيث تمكن قطاع النفط والغاز من ربط عمليات الصناعة النفطية بالعالم الرقمي بطريقة سهلة.



ضم الفريق الذي حصل على المركز الأول في مسابقة الفئة الرابعة خريجي الكلية الأسترالية في الكويت، وهما: آيا تشين داوليانغ - خريجة هندسة البترول، وأحمد حاتم الشيخ - خريج الهندسة المدنية.



أما الفريق الذي حصل على المركز الثاني ضمن الفئة الأولى، فهم: سايوري شاماتكا جوناواردينا - خريجة هندسة البترول، وطيبة المجير الأمغير- طالبة هندسة البترول، وزهرة علي سيد الموسوي - طالبة هندسة الكهرباء والإلكترونيات.