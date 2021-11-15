عبدالعزيز الفضلي



تعرض طالب عربي في الصف الثالث الابتدائي بإحدى المدارس الخاصة الى خنق وتم نقله بسيارة إسعاف، حيث يرقد حاليا في العناية المركزة بمستشفى العدان.



وقال ولي أمر الطالب لـ «الأنباء» ان ابنه يدرس في احدى المدارس الخاصة ويبلغ من العمر 9 اعوام، مشيرا الى ان المدرسة قامت بنقله وزملائه من فصله الى فصل آخر يستخدم لحضانة الاطفال وتوجد به علاقات شنط على الحائط وعند مروره تعلق قميصه بعلاقة الشنط وحاول ابني إنقاذ نفسه وسط اهمال كبير من المعلم والإدارة المدرسية الا انه لم يستطع بعد أن ضاق عليه التنفس.



وأضاف بعد ذلك سقط الطالب وأصيب بتشنج واستمر لفترة طويلة دون تدخل، الأمر الذي ادى الى الاغماء، مشيرا إلى انه تم نقله في الاسعاف الى مستشفى العدان وأدخل العناية المركزة ومازال يتلقى العلاج.



وذكر ولي الأمر انه قام برفع قضية اهمال على المدرسة ومعلم الفصل الذي كان موجودا، لافتا الى ان وزير التربية د.علي المضف ووكيل التعليم الخاص د.عبدالمحسن الحويلة قاما بزيارة ابني للاطمئنان على حالته، متمنين له الصحة والشفاء العاجل.



وأوضح ان الحويلة على اتصال مستمر معي لمتابعة الحالة، معربا عن بالغ شكره وتقديره على هذا الاهتمام، ووفقا للتقرير الطبي الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، أشار خلاله الى ان حالة التشنج استمرت لمدة 50 دقيقة وهبوط حاد بالدورة الدموية وآثار خنق حول الرقبة وتم ادخال الطالب للعناية المركزية لتلقي العلاج. من جانبه، قال وكيل التعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة ان ما حدث قضاء وقدر وان حالة الطالب حاليا في تحسن مستمر ولله الحمد، مشيرا الى انني على تواصل مع الجهاز الطبي المشرف على الحالة والأمور مطمئنة. وأضاف ان هناك تقريرا متكاملا عن الحادثة، اضافة الى تسجيل قضية في المخفر بهذا الجانب، ومستمرون في متابعة الطالب حتى شفائه بالكامل.