أكد رئيس الادارة العامة للطيران المدني الشيخ عبدالله العلي أهمية معرض دبي للطيران في إبراز التطور التكنولوجي الذي تشهده صناعة الطيران المدني وحركة السفر والشحن والنقل الجوي.



وقال الشيخ عبدالله في تصريح لـ «كونا»، إن المعرض الذي انطلقت فعالياته في دبي رسخ مكانته على خريطة المعارض الدولية سواء من حيث حجم المشاركة العالمية أو التنظيم أو الفعاليات أو تنوع الجهات العارضة.



وأضاف ان المعرض فرصة مثالية للاطلاع والاستفادة من الخبرات العالمية للشركات الرائدة بمجال الطيران المدني في تعاملها مع جائحة كورونا (كوفيد - 19) في الفترة الماضية.



وأوضح ان المشاركة الكويتية في المعرض تهدف إلى الاطلاع على أحدث الابتكارات والمنتجات والأجهزة المتعلقة بالطيران المدني من حيث النقل والملاحة الجوية وسلامة الطيران ونظم المعلومات وأجهزة الرادار وغيرها.



من جانبه، أشاد القنصل العام للكويت في دبي والامارات الشمالية ذياب الرشيدي في تصريح مماثل لـ«كونا» بالتطور المستمر الذي يشهده المعرض منذ انطلاقته الأولى عام 1989.



وقال الرشيدي إن المعرض يعد فرصة كبيرة لإنعاش أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تضررت بشدة خلال جائحة كورونا من خلال تمكين شركات الطيران من طرح آخر منتجاتها وتسويقها أو عقد الصفقات التجارية الكبرى أو استعراض ابرز التطبيقات التقنية التي تسهم في دعم تعافي قطاع الطيران من الجائحة.



بدوره، قال مساعد آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار بندر المزين، ان معرض دبي للطيران 2021 يعد منصة مميزة للتعرف على احدث الابتكارات والصناعات العالمية في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع. وأضاف في تصريح لـ (كونا) عقب مشاركته في افتتاح الدورة الـ17 من المعرض، ان الدورة الحالية أبرزت الطابع العصري والإبداعي وركزت على مستقبل النقل الجوي واستكشاف الفضاء ومجالات الدفاع إضافة الى الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.



وأكد ان المعرض يعتبر فرصة ثمينة ونافذة عالمية لالتقاء الخبراء العسكريين والاستراتيجيين وتبادل الخبرات والمعلومات بمنظومة الطيران والدفاع.