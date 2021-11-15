سعود عبدالعزيز



أحيلت جثتان لآسيويين إلى الطب الشرعي للوقوف على اسباب وفاتهما، وسط الاشتباه في ان احدهما توفي بشبهة جنائية خاصة بعد العثور على آثار دالة على عنف وقع عليه. وذكر مصدر امني ان مواطنا ابلغ عمليات وزارة الداخلية صباح امس بوجود جثة وافد آسيوي في العبدلي، ولدى انتقال رجال امن الجهراء والادلة الجنائية رصدت إصابات متفرقة بالرأس وانحاء متفرقة من جسده كما تبين ان الوفاة مر عليها اكثر من 24 ساعة.



من جهة أخرى، ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ الى غرفة العمليات يفيد بوجود جثة في منزل بمنطقة سعد العبدالله، ولدى انتقال رجال إطفاء مركز التحرير تم فتح الباب وتبين وجود شخص آسيوي متوفى، وتم تسليم الموقع إلى رجال الداخلية.



من جهة اخرى، شرع رجال المباحث في البحث عن شخص مجهول قام بتمزيق علم الكويت المتواجد على أعلى بنك حكومي في منطقة غرناطة. وقال مصدر أمني ان كاميرات البنك وثقت ما ارتكبه المجهول، وسجلت قضية، وتم إخطار جهاز أمن الدولة. من جهة أخرى، أحيلت جثة لشخص يبدو آسيوي اثر دهسه ووفاته على الدائري الرابع، وتم احتجاز الداهس على ذمة قضية دهس ووفاة.