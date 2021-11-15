تعتبر عملية فتح الأبواب من المهام العويصة التي تواجه الروبوتات في هذا العالم.



ويقول الباحث «أو ما» المتخصص في مجال الهندسة الفضائية بجامعة سينسيناتي الأميركية إن «الروبوتات يمكنها أن تفعل أشياء كثيرة، ولكن فتح باب معين واجتيازه يعتبر بمنزلة تحد كبير بالنسبة لها».



واستطاع فريق بحثي بقسم علوم الروبوتات وأنظمة التحكم الذاتي بالجامعة التوصل إلى حل لهذه المشكلة من خلال نظام محاكاة رقمي ثلاثي الأبعاد.



ويهدف هذا النظام إلى تطوير روبوت ذاتي الحركة يمكنه أن يفتح الأبواب، وكذلك العثور على مصدر كهربائي من أجل أن يشحن نفسه ذاتيا دون تدخل من البشر.



ويشرح الباحث يوفينج سون صعوبة مشكلة فتح الأبواب بالنسبة للروبوتات، قائلا إن الأبواب تأتي بألوان وأشكال مختلفة، ويمكن أن تكون مقابضها على ارتفاعات مختلفة، كما يتعين تعليم الروبوت حجم القوة المطلوبة لدفع الباب من أجل أن ينفتح، بالإضافة إلى أن معظم الأبواب في الأماكن العامة ذاتية الانغلاق، بمعنى أنه إذا ما فقد الروبوت قبضته عن الباب، فإنه سينغلق، وبالتالي سوف يضطر الروبوت إلى إعادة المحاولة من جديد.