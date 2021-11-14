تشارك قوة الإطفاء العام بعدد من زوارق الإطفاء والإنقاذ البحري في تمرين (وطن) المقام في دولة قطر الشقيقة الأسبوع الجاري تجسيدا لروح التعاون والتنسيق المشترك بين قوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية في قطر.



وقال رئيس قسم العلاقات الخارجية والمراسم المقدم عبدالله محمود غريب اليوم الأحد، ان هذه المشاركة تهدف إلى تبادل الخبرات بين قوة الإطفاء العام الكويتية ووزارة الداخلية القطرية لتعزيز التعاون الثنائي.



وأضاف ان المشاركة الكويتية ستتمثل في زوارق من إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري مع عناصرها وتجهيزاتها الكاملة، وسيحاكي التمرين الذي تبدأ فعالياته غدا ويستمر لمدة ثلاثة أيام أعمالا مشتركة بين الجهات الأمنية والعسكرية وغيرها من الجهات المشاركة من دول عدة، والتي يصل عددها إلى 28 جهة من 13 دولة.