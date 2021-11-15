عبدالكريم العبدالله



تأكيدا لما انفردت به «الأنباء»، بدأت وزارة الصحة بإيداع الزيادة الشهرية الخاصة لأطباء العناية المركزة والتخدير والطوارئ الكويتيين والوافدين العاملين في المرافق الصحية، والتي تبلغ 500 دينار، في حساباتهم بأثر رجعي اعتبارا من 1 يوليو 2021. وذكرت مصادر مطلعة، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أنها شملت أكثر من 1000 طبيب كويتي ووافد. وأشارت المصادر إلى أن هذا جاء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية على منح زيادة شهرية خاصة قدرها 500 دينار لكل من الأطباء الكويتيين والوافدين شاغلي وظائف أطباء «التخدير، العناية المركزة، الطوارئ»، بالإضافة إلى كل مفردات الراتب الشهري الشامل لكل منهم، على أن تأخذ هذه الزيادة حكم الراتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.