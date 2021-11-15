أعلن عميد كلية التربية الأساسية د.فريح العنزي، عن باكورة إنجازات مشروع «همة» التربوي التابع للكلية للعام الدراسي 2021/2022 بعنوان «حقيبة معلم المستقبل»، وهي حقيبة إلكترونية تحتوي على الوثائق والأدلة واللوائح المنظمة للميدان التربوي بصورة رقمية، من إعداد رئيس اللجنة العلمية والثقافية بمشروع «همة» د.بدور الصقعبي، وذلك بعد قيامها بدراسة ميدانية أوصت نتائجها بتعزيز الثقافة القانونية لدى طلبة الكلية.



وأضاف د.العنزي ان إعداد الحقيبة جاء من منطلق الحرص على إلمام طلبتنا بأخلاقيات مهنة التعليم السامية، وتعريفهم كونهم معلمي المستقبل بحقوق وواجبات المعلم، في إطار السعي الى تمكينهم من القيام بمهامهم المستقبلية بصورة ترتقي بمهنة التعليم، علما بأن الحقيبة سيتم رفعها على موقع الكلية الرسمي لضمان سهولة وصول كل الطلبة إليها.



وتقدم د.العنزي بالشكر والتقدير لمشروع «همة» التربوي على حرصهم الدائم بتقديم إنجازات متعددة ومتنوعة منذ تأسيس المشروع، لاسيما أن تلك الأهداف ساهمت في التصدي للتحديات المصاحبة لجائحة كورنا بشكل مباشر، حيث امتدت لتشمل الكلية والهيئة والمجتمع، مما أسهم في تحقيق رسالة الكلية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وتفعيل دورهما في المجتمع.